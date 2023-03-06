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عقب سباعية ليفربول.. مدرب يونايتد يتخذ قرارا حاسما تجاه لاعبيه

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-449554-638137087277025900.png

2023-03-06 | 15:10

عقب سباعية ليفربول.. مدرب يونايتد يتخذ قرارا حاسما تجاه لاعبيه

765 مشاهدة

اتخذ الهولندي إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، اليوم الاثنين، قرارا حاسما تجاه لاعبي الشياطين الحمر، عقب الخسارة بسباعية نظيفة أمام ليفربول، أمس الأحد، في الجولة 26 من .
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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