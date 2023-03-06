انت الان تتابع خبر عقب سباعية ليفربول.. مدرب يونايتد يتخذ قرارا حاسما تجاه لاعبيه والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-449554-638137087277025900.pngAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-03-06 | 15:10
765 مشاهدة
اتخذ الهولندي إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، اليوم الاثنين، قرارا حاسما تجاه لاعبي الشياطين الحمر، عقب الخسارة بسباعية نظيفة أمام ليفربول، أمس الأحد، في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا