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القضاء الايراني يتوعد بمحاسبة "منتهكات" قواعد الزي الإسلامي

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بغداد - ياسين صفوان - وقال غلام لوكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء إن" النساء اللاتي ينتهكن قواعد الزي الإسلامي، سيعاقبن".

وبعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني وهي رهن الاحتجاز لدى "شرطة الأخلاق" بتهمة "انتهاك" قواعد الزي الصارمة يوم 16 سبتمبر/ أيلول، عمّت الاحتجاجات إيران، وشكلت واحدة من أصعب التحديات أمام طهران منذ "الثورة الإسلامية" عام 1979.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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