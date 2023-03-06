انت الان تتابع خبر محافظة جديدة تقرر تعطيل دوام الأربعاء المقبل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المحافظة في بيان مقتضب، ورد لـ الخليج 365، أنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في محافظة بابل ليوم الاربعاء المصادف 8 -3 -2023 بمناسبة ولادة الامام المهدي (عج)".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت محافظة واسط، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل؛ لإحياء الزيارة الشعبانية، فيما استثنت الدوائر الخدمية من القرار.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت محافظة واسط، تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل؛ لإحياء الزيارة الشعبانية، فيما استثنت الدوائر الخدمية من القرار.