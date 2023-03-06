روسيا تعلن إسقاط مقاتلات أوكرانية من طراز «سو-27 وميج-29»

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-27" و"ميغ-29" ومروحية من طراز "مي-8" تابعة لسلاح الجو الأوكراني خلال الـ 24 ساعة الماضية.

جاء ذلك خلال التقرير اليومي لوزارة الدفاع لسير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، حيث أعلنت الوزارة عن تصفية ما يصل إلى 45 عسكري أوكراني في اتجاه كوبيانسك.

كذلك قامت القوات المسلحة الروسية بتحييد ما يصل إلى 225 جندي أوكراني في اتجاه دونيتسك، و65 جندي في اتجاهي يوجنو دونيتسك وزابوروجيه.

كما أسقطت مقاتلة روسية تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية في معركة جوية مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"، إضافة إلى مروحية من طراز "مي-8".

وقامت القوات المسلحة الروسية بتصفية أكثر من 160 جندي أوكراني، ودبابة، وراجمة صواريخ من طراز "غراد" في اتجاه كراسنوليمان.

وفي جمهورية دونيتسك الشعبية أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29"، ودمرت القوات المسلحة الروسية مستودع ذخيرة في منطقة داتشنويه ومحطة رادار مضادة للبطاريات في منطقة شاسوف يار.

كذلك اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 15 قذيفة من راجمات الصواريخ الأمريكية "هيمارس"، وكذلك من أنظمة "أوراغان"، ودمرت 9 طائرات مسيرة.

إجمالا، ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا تم تدمير ما يلي:

396 طائرة

217 مروحية

3345 طائرة بدون طيار

410 منظومة صواريخ مضادة للطائرات

8192 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى

1054 راجمة صواريخ متعددة

4284 قطعة مدفعية ميدانية وقذائف هاون

8771 مركبات عسكرية خاصة