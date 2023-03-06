شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تنفيذ 10 آلاف مشروع رصف طرق و250 كوبرى بتكلفة 70 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تقوم حالياً بمتابعة المشروعات المتعثرة على أرض المحافظات عبر لجان يتم إيفادها في كل محافظة تحت إشراف رئاسة الجمهورية، وبالتعاون مع مجلس الوزراء .

وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال كلمته باحتماع لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ اليوم، أن الوزارة تقوم بتنفيذ برنامج رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء كبارى للسيارات والمشاة، حيث يهدف هذا البرنامج إلى رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وتنفيذ كباري للسيارات والمشاة خاصة على مزلقانات السكة الحديد الخطرة للحفاظ على الأرواح والممتلكات لسهولة وصول المواطنين لمقار عملهم وسرعة نقل الحاصلات الزراعية والسلع والبضائع .

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه تم تنفيذ 10 آلاف مشروع رصف طرق بأطوال (35 ألف كم ) كما تم تنفيذ عدد 250 كوبري للسيارات والمشاة بتكلفة قدرها 70 مليار جنيه، لافتاً إلى أنه مستهدف خلال العاميين القادمين تنفيذ عدد 2500 مشروع بأطوال 7 آلاف كيلو متر بتكلفة قدرها 30 مليار جنيه .

وشدد وزير التنمية المحلية على الاهتمام الذى توليه الوزارة للحد من الفساد فى تنفيذ أعمال رصف الطرق المحلية حيث تم تشكيل لجنة ثلاثية من (وزارة التنمية المحلية - الهيئة العامة للطرق والكباري - مديريات الطرق والنقل بالمحافظات ) بالإضافة إلى أساتذة الطرق بالجامعات الواقعة في نطاق المحافظة للتأكد من جودة الطرق وتنفيذها طبقاّ للمواصفات الهندسية المطلوبة واستلام المشروعات التى تم تنفيذها ، ومشيراً إلى أنه فيما يخص الحفاظ علي الطرق بعد تنفيذ المرافق (إعادة الشيء لأصله) تم تكليف المحافظات بأن تقوم كل جهة بإعادة الشيء لأصله بمعرفتها بقدر ما قامت به من أعمال على ان تتولى لجنة فنية هندسية محايدة من (الجامعة - الهيئة الهندسية للقوات المسلحة - وزارة التنمية المحلية - مديرية الطرق بالمحافظة ) استلام الأعمال التي تمت .