شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة التعليم بـ"الشيوخ" يقترح تدريس 3 مواد فقط بالفصل الدراسى الواحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، بضرورة أن يتضمن نهاية كل فصل دراسي عددا من الأسئلة الاسترشادية تلخص المنهج الدراسي، كذلك أن يتم تقسيم العام الدراسي لفصلين كل فصل يتم تدريس 3 مواد فقط بالفصل الدراسي الواحد، بالإضافة إلي تدريس مادة خاصة بالحاسبات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، بحضور رضا حجازى وزير التربية والتعليم.

كما طالب دعبس بضرورة تشجيع المواهب ومشاركة المتفوقين في كل الأنشطة علي مستوى المحافظات، وتشجيع الرسم والفن وغيرها من المهارات خلال العام الدراسي.

كما اقترح رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، عمل مجموعات تقوية في جميع المواد وهو ما يساهم في ضخ تمويل لوزارة التربية والتعليم، حيث أن عدد الطلاب في المدارس الحكومية يزيد عن 40 طالبا في الفصل الواحد.

واقترح أن يتم ضم رجل أعمال كعضو في مجلس إدارة أو مجلس أمناء المدارس في مختلف المحافظات حتى يساعد في تطوير المدرسة وحل المشكلات المالية بها.

وأشار إلي أنه وفقا لتصريحات وزير التعليم فان هناك عجز في المدرسين يصل لـ 360 ألف معلم، ومن الممكن أن نقترح حلول لذلك منها مثلا أنه بعد اختيار الخريجين لأداء خدمة التجنيد يوجد بعض الخريجين لا يتم قبولهم فى التجنيد حسب الحاجة، ومن ثم يمكن الاستعانة بهم ولو بأجر رمزى للتدريس لمدة عام.