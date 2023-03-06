شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمانية الشعب الجمهورى: المصريون بالخارج ساهموا فى مواجهة الأزمة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، ضرورة توجيه رسائل طمأنه للمصريين بالخارج إننا في "ضهرهم"، لا سيما وأنهم الثروة الحقيقة لمصر وساهمت في العبور من الأزمة الاقتصادية، قائلاً: " المصريون بالخارج ثروة تعادل قناة السويس، ليس فقط في تحويلاتهم الدولارية، إنما ما نمتلكه من علماء وخبير في تخصصات نادرة بحاجة إلي أفكارهم لدعم الدولة علي التقدم".

وشدد "وهبة" علي أهمية التفرقة بين احتياجات ومتطلبات المصريين بالخارج حسب كل دوله، مشيراً إلي ضرورة البحث عن تذليل المشاكل الحقيقية حيث أن قانون منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج، وذلك بإعفاء سياراتهم من الضرائب ورسوم الاستيراد مقابل وديعة بنكية، جري تعديله لأنه لم يؤتي بثماره لكن هل حد تابع مشكلة "الابلكيشن" خاصة عدم تمكن البسطاء من التعامل معه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأثنين، لمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائبة هيام فاروق بنيامين عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار وعضو تنسيقية شباب الأحزاب وأكثر من عشـرين عضـوا، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعـم مدخراتهم في مصر وأيضـاً رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم".

وأشارت النائبة إلى حرص القيادة السياسية على رعاية مصالح المواطنين المصريين حـول الـعـالم، معتبرة إيـاهـم جـزءا محوريـا مـن عملية التنميـة التي يشهدها الوطن في ظل الجمهورية الجديدة، وقادرون على أحداث فـارق بمـا ينقلونـه مـن خبرات ومعرفة وترويج للفرص المختلفة داخل مصر، في مجالات متنوعة.

وطالبت النائبة باستيضاح فاعلية آليات وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج في التواصل مع المصريين بالخارج وحل مشكلاتهم، بمشاركة مـن عـدة وزارات ومؤسسات معنية بخدمة المصريين بالخارج، لتحقيق استراتيجية الجمهورية الجديدة في خدمة المصريين بالخارج، ومنهـا طرق مختلفة للتواصل مع المصريين بالخارج، سواء بشكل مباشر، أو عن طريق الوسائط الافتراضية.

وتابعت "البرلمانية"،: نريد استيضاح سياسات الوزارة في وضع عدد من المحفزات مثل توفير شهادات استثمار بعوائد متميزة، للمصريين بالخارج والداخل، سواء بالجنيه المصري أو الدولار أو منح تخفيضات من الشركة الوطنية للطيران (مصر للطيران) وأيضا ما يتعلق بالمبادرة الرئاسية "أتكلم عربي في المطارات، وأيضا ملف إعداد قاعدة بيانات للمصريين بالخارج و ما هي سياسة الوزارة في الترويج لمحددات ومميزات قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج؟ وكيفية الحصول على سيارة من الخارج بدون جمارك؟ وذلك في إطار حرص وزارة الهجرة على تقديم التيسيرات للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج.