شكرا لقرائتكم خبر عن تربية الحيوانات "الضارة" من الحبس للطرد من الشقة وصولا لتعويض المُتضرر.. "برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "تربية الحيوانات الضارة من الحبس للطرد من الشقة وصولًا لتعويض المُتضرر"، استعرض خلاله أزمة تربية الحيوانات الضارة في المنازل خاصة بعد واقعة اعتداء كلب "بيتبول" على مدير بنك، والعقوبة المقررة والتي تصل للحبس 5 سنوات، ومدى جواز طرد المستأجر من عدمه بسبب تربيته للحيوانات الضارة، وما هو الحال إذا كان الشخص مالك وليس مستأجر؟، وإليكم التفاصيل كاملة:

بعد اعتداء كلب "بيتبول" على مدير بنك.. تربية الحيوانات الضارة من الحبس للطرد من الشقة وصولًا لتعويض المُتضرر.. العقوبة تصل للحبس 5 سنوات.. ويجوز طرد المُستأجِر من الشقة.. والتعويض والحبس والغرامة لـ"المالِك"

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