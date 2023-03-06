رئيس الشيوخ: "الدولة تحتضن المصريين بالخارج وهو ما افتقدوه لسنوات طويلة"

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القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن المصريين بالخارج يلاقون خلال الفترة الماضية احتضان كبير من الدولة المصرية، كان مفتقد لسنوات طويلة.

وأضاف "عبد الرازق"، تعقيبا علي حديث أحد النواب حول التحويلات الدولارية للمصريين بالخارج، وأنها قد تكون ضغطا عليهم، بقوله: "إطلاقا، الأمر ليس من قبيل الاهتمام بسحب نقود أو الضغط عليهم، الموضوع أصبح في منتهي الوضوح، بل هناك إيجابيات فبينما تفيد هذه التحويلات في دعم الاقتصاد المصري، فأن هناك للإنصاف عودة لاحتضان المصريين بالخارج، الأمر الذي مفتقد لسنوات طويلة، وهذه هي المُعادلة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأثنين، لمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائبة هيام فاروق بنيامين عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار وعضو تنسيقية شباب الأحزاب وأكثر من عشـرين عضـوا، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعـم مدخراتهم في مصر وأيضـاً رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم".

وأشارت النائبة إلى حرص القيادة السياسية على رعاية مصالح المواطنين المصريين حـول الـعـالم، معتبرة إيـاهـم جـزءا محوريـا مـن عملية التنميـة التي يشهدها الوطن في ظل الجمهورية الجديدة، وقادرون على أحـداث فـارق بمـا ينقلونـه مـن خبرات ومعرفة وترويج للفرص المختلفة داخل مصر، في مجالات متنوعة.

وطالبت النائبة باستيضاح فاعلية آليات وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج في التواصل مع المصريين بالخارج وحل مشكلاتهم، بمشاركة مـن عـدة وزارات ومؤسسات معنيـة بخدمـة المصريين بالخارج، لتحقيـق استراتيجية الجمهورية الجديدة في خدمة المصريين بالخارج، ومنهـا طرق مختلفة للتواصل مع المصريين بالخارج، سواء بشكل مباشر، أو عن طريق الوسائط الافتراضية.

وتابعت "البرلمانية"، : نريد استيضاح سياسات الوزارة في وضع عدد من المحفزات مثل توفير شهادات استثمار بعوائد متميزة، للمصريين بالخارج والداخل، سواء بالجنيه المصري أو الدولار أو منح تخفيضات من الشركة الوطنية للطيران (مصر للطيران) وأيضا ما يتعلق بالمبادرة الرئاسية "أتكلم عربي في المطارات، وأيضا ملف إعداد قاعدة بيانات للمصريين بالخارج و ما هي سياسة الوزارة في الترويج لمحددات ومميزات قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج؟ وكيفية الحصول على سيارة من الخارج بدون جمارك؟ وذلك في إطار حرص وزارة الهجرة على تقديم التيسيرات للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج.