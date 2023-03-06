شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة للمصريين بالخارج: "البعيد عن العين.. مش بعيد عن القلب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة تقوم بالإعلان عن المحفزات بشكل دورى، وذلك من خلال الصفحات المختلفة التابعة للوزارة على جميع مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، متابعة:" بقول للمصريين البعيد عن العين مش بعيد عن القلب".

وتابعت الوزيرة خلال كلمتها اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ،:" يتم عقد لقاءات مع عدد من الوزارات للوقوف على المميزات فى الوزارة، فعلى سبيل المثال تم عقد لقاء مع وزير الطيران، وتم بالفعل الحصول على مميزات ومحفزات للمصريين فى الخارج بشأن تخفيض 22% للزوجة 33% لاثنين من الأبناء، فيما يخص تذاكر الطيران وهذا العرض كان لمدة 216 يوما، إضافة لمحفزات فى وزارة الإسكان، وحوافز بشأن الأراضى أيضا".

وأشارت جندى، إلى أن كل الدول تسعى لزيادة حصيلتها الدولارية، وذلك لما يمثله الدولار من عملة صعبة وقوة شرائية ودعم للاحتياطى النقدى لهذه الدول، ومصر ليست بمعزل عن ذلك، وخير دليل على ذلك وما تمر به الدول من مرحلة حرجة إعلان المركزى الأمريكى رفع سعر الفائدة بهذا الشكل، قائلة:" ومن هذا المنطلق نتحدث عن مميزات مقابل العملة الصعبة".

واستكملت الوزيرة:" تم عقد لقاء مع محافظ البنك المركزى، لتعزيز التعاون لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية وطرح المحفزات التي تحقق زيادة مشاركتهم في المشروعات القومية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويسهم في زيادة مساهمة المغتربين في الاقتصاد القومى، لمناقشة فكرة طرح أوعية ادخارية تستوعب مدخراتهم وتضمن عائدا متميز وتوفير تيسيرات في التحويل من الدول التي يقيمون بها على اختلاف تنوع تواجدهم سواء بدول الخليج أو أوروبا والولايات المتحدة ومختلف دول المهجر".

ووجهت الوزيرة التحية للشهداء المصريين بمناسبة ذكرى يوم الشهيد يوم الخميس المقبل، والمرأة المصرية على جهودها المبذولة خلال الفترة الأخيرة.