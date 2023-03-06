شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الهجرة للنواب: نتواصل على مدار الـ24 ساعة مع الجاليات المصرية فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، جهود الوزارة للتواصل مع المصريين فى الخارج، مؤكدة أن التواصل غير قاصر على برنامج بعينه ولكن هناك العديد من الآليات للتواصل مع الجاليات المصرية بالخارج، بداية من الحرص على التواجد شهريا وتنظيم زيارة بشكل دورى مع الجاليات للقاء المصريين بالخارج للوقوف على بعض المتطلبات واستعرض الملاحظات والعمل على حلها بشكل فوري وعاجل وذلك من خلال التواصل مع الجهات المعنية المختصة.

وتابعت جندى، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم لمجلس الشيوخ:" هناك المزيد من الجهود المبذولة على الأرض للتواصل مع المصريين بالخارج، والوزارة بداية من الوزيرة وجميع العاملين متواجدين على الأرض طوال الوقت مع الجاليات المصرية، ومؤخرا تم تنظيم عدد من الزيارات للجاليات المصرية فى عدد من الدول منها على سبيل المثال للسعودية والإمارات للقاء المصريين هناك والاستماع إليهم، ولا يقتصر الأمر على ذلك فقط ولكن يتم تنظيم زيارات للوزراء فى هذه الدول للوقوف على كيفية تذليل العقبات إن وجدت أمام المصريين بالخارج فى هذه البلاد، والعمل أيضا على حل مشاكل الجاليات الأجنبية فى مصر إن وجدت وذلك فى خطوة الغرض منها مزيد من التواصل".

وأشارت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى أن الوزارة تتفاعل وتتواصل مع المصريين بالخارج من خلال الصفحات الرسمية بمختلف وسائل التواصل، والهواتف، والإيميلات، وذلك على مدار الـ24 ساعة حتى فى أيام الإجازات والعطلات الرسمية يوجد تواصل مستمر وقنوات الاتصال تعمل على مدار اليوم، ويتم العمل على حل المشاكل إن وجدت بشكل فوري وعادل مع الجهات التنفيذية المختلفة سواء فى الداخل أو الخارج.

وأضافت جندى، أن الوزارة تنشر كافة المميزات والتسهيلات فى كافة الوزارات والشركات والقطاعات والهيئات والمؤسسات على صفحتها الرسمية حتى يعلم المصرى بهذه المحفزات والتسهيلات للحصول عليها، إضافة لعقد مؤتمر الخاص بالكيانات المصرية فى الخارج للاستماع لمقترحاتهم وأفكارهم مشاكلهم، فعلى سبيل المثال من ضمن الموضوعات التى تمت مناقشتها فى مؤتمر الكيانات، ما يخص الجوازات والقنصليات والرقم القومى ونقل الجثامين، والاستثمار للمصريين المقيمين فى الخارج، متابعة:" من التوصيات إنشاء شركة لاستثمار المصريين فى الخارج فى الداخل المصرى، وجاري العمل عليها حاليا مع الهيئات المختلفة ليس لأن تدير الحكومة هذه الشركة ولكن لكى يديرها المصريين بالخارج ويكون هناك صندوق استثمارى".