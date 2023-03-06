شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار حنفى جبالى يستقبل رئيس مجلس الأعيان الأردنى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بمكتبه بمجلس النواب اليوم الاثنين، فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردنى والوفد المُرافق له.

فى مُستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على عمق ورسوخ العلاقات المصرية – الأردنية على كافة المستويات، مُشيدًا بحالة الزخم الإيجابى المُستمرة فى العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وخلال اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب، ضرورة تعزيز ودعم التعاون البرلمانى المصرى الأردنى، خاصة على مستوى تبادل الخبرات البرلمانية، كما استعرض الموقف المصرى من قضية سد النهضة الإثيوبى، مؤكدًا أن مصر لا تعارض التنمية لإثيوبيا ولكن تريد اتفاقًا قانونيًا مُلزمًا لملء وتشغيل سد النهضة بما يحفظ حقوق مصر المائية، مُثمنًا الدعم الأردنى للموقف المصرى فى تلك القضية الوجودية للشعب المصرى.

من جانبه، أكد فيصل الفايز، رئيس مجلس الأعيان الأردني، على تاريخية العلاقات الأردنية – المصرية، مُشيراً إلى أن هناك تنسيق دائم بين البلدين الشقيقين إزاء مُختلف القضايا ذات الاهتمام المُشترك وفى مُقدمتها القضية الفلسطينية، والتى يتوافق فيها الموقف الأردنى والمصرى بشأن ضرورة الوصول لحل عادل ودائم بإقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة وفقًا للقرارات والمرجعيات الدولية فى هذا الصدد، كما تناول رئيس مجلس الأعيان الأردنى الأوضاع فى المنطقة العربية مُدينًا التدخلات الخارجية فى الشئون الداخلية العربية.