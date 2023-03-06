شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الهزيمة.. برونو فرنانديز يسخر من ليفربول بعد مهزلة الآنفيلد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم البرتغالي برونو فرنانديز، لاعب نادي مانشستر يونايتد، على التعليق عن ما حدث أمس فى الآنفيلد، من سقوط اليونايتد بنتيجة 0/7،أمام ليفربول، ضمن منافسات الجولة ال26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال برونو: "حزين للغاية من أجل هذا السقوط بكل تأكيد، لم أتوقع السقوط بهذا الشكل المخزي أمام ليفربول، مشيرا إلى أنه تمني أن تنتهي اللقاء بعد الهدف الرابع، وحالة الإنهيار التامة الذي أصبحت عليه المجموعة".

وأضاف:" مواجهة ليفربول قوية بكل تأكيد، ولكن نحن اليونايتد أيضا، وما زلنا نحتفظ بمكانتنا رغم هذا السقوط، مؤكدا أن الفريق لن يتنازل عن المربع الذهبي هذا الموسم ".

وتابع:" بالنظر إلى موقف الفريقين، فإن اليونايتد ما زال يتفوق على ليفربول فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن، أنها مجرد مباراة بثلاث نقاط، لا أرغب فى الحديث عن شيئا آخر فى تلك المواجهة".

وأختتم:" بالطبع ليس سعيدا لما حدث، ولكن لن نتوقف عند هذا الحد بكل تأكيد، ما زال المشوار أمامنا طويلا، نجحنا فى حصد كأس الرابطة، ونسعي جاهدين لتحقيق كأس الاتحاد، بجانب الدوري الأوروبي هذا الموسم.



ترتيب الفريقين فى الدوري الإنجليزي

وبقي اليونايتد فى المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، رغم الهزيمة القاسية من الريدز، فى حين أرتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 42 فى المركز الخامس من جدول ترتيب المسابقة.