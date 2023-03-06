انت الان تتابع خبر القدس تشارك في تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وسائل اعلام بريطانية انه "بدأت عملية تكريس الزيت في كنيسة القبر المقدس "القيامة" بالقدس، حيث سيمسح به ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، أثناء حفل تتويجه في ايار المقبل".

ويصنع الزيت، الذي يطلق عليه اسم "زيت الميرون"، من زيت الزيتون بشكل أساسي، ثم تجري عملية تعطيره بالسمسم والورد والياسمين والقرفة وزهرة البرتقال وبخور الجاوي والعنبر.



وذكرت تقارير أن زيت الميرون هو نتاج محصول الزيتون في جبل الزيتون، أحد جبال مدينة القدس، ويطل على المدينة القديمة فيها.

وشارك في عملية تكريس الزيت، أي جعله مباركا، بطريرك القدس ثيوفيلوس الثالث والمطران حسام نعوم رئيس الأساقفة الأنجليكاني.

وقال قصر باكنجهام في بيان إن "الزيت تم تكريسه في كنيسة القيامة، وستمسح بهذا الزيت المقدسي كاميلا قرينة الملك تشارلز الثالث أيضا، أثناء حفل التتويج في 6 ايار المقبل، كما حدث مع والدة الملكة إليزابيث في تتويجها زوجة للملك جورج السادس عام 1937.

وقال رئيس أساقفة كانتربري (رئيس كنيسة إنجلترا)، جاستن ويلبي: "إنه فخور وممتن من قيام البطريرك ثيوفيلوس الثالث والمطران حسام نعوم بتكريس الزيت الذي سيستخدم في مسح جلالة الملك"، الذي تولى العرش في بريطانيا بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية العام الماضي، وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وأعرب عن شكره لثيوفيلوس الثالث "لتوفيره زيت التتويج، الذي يعكس ارتباط عائلة الملك الشخصي مع الأرض المقدسة واهتمامه الكبير بشعوبها"، ووجه الشكر أيضا إلى حسام نعوم.

