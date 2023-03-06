شكرا لقرائتكم خبر عن رامى جلال نائب التنسيقية: المصريون بالخارج طاقة كبيرة تعزز الصورة القومية لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بالمجلس، إن المصريين بالخارج طاقة كبيرة يمكن أن تسهم في تعزيز الصورة القومية لمصر، ودعم قوتها الناعمة مطالبا الحكومة المصرية باختيار مقاربات تعامل مع المصريين بالخارج لا تُشعرهم بأنهم مستهدفون ماليًا.

وقال رامي إنه لا يجب التعامل مع المصريين بالخارج من مقاربة مالية فحسب مثل الحديث عن مدخراتهم الموجودة أو استثماراتهم الموعودة أو تحويلاتهم المنشودة"، وأضاف جلال أن "أهم ما يميز المواطن المصري في أي مكان في العالم هو رقم بطاقته الشخصية وليس رقم حسابه البنكي".

وتابع جلال: "لا يوجد تعارض بين الوطنية والرغبة في تحقيق المكسب، وأي عقد اجتماعي قائم على فكرة التسليم بالولاء الشعبي للسلطة من جهة الجماهير، مقابل تحقيق السلطة للرفاهية لمواطنيها".