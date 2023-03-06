شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة يطالب بمنظومة قانونية تحكم عمل المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بهاء الدين أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، إنه لا شك أن الثروة البشرية من أهم الثروات التى تحرص كل الدول على الاهتمام بها، مطالبا بأن يكون هناك منظومة قانونية تنظم للمصريين بالخارج ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، ومن ثم بات التساؤل الذى يفرض نفسه: "هل نحن أمام منظومة قانونية.. وما هى الإجراءات المنظمة قانونا حتى يتسنى للعالم أن يعمل بالخارج دون أن تكون هناك رقابة منظمة تحت مظلة قانونية حاكمة لهذه المسألة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لاستيضاح سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج، والترويج للمبادرات والإجراءات التى تسهم فى دعم مدخراتهم فى مصر، وأيضا رعاية مصالح المواطنين المصريين بالخارج حول العالم.

أضاف أبو شقة، أنه لابد أن يكون هناك حق للدولة بالنسبة للمقيم من الخارج وأن نكون أمام نسبة مئوية من دخل المصريين العاملين بالخارج، فهل نحن أمام منظومة قانونية تنظم هذه المسألة، كما أن هناك قوانين تنظم العمل بالداخل ولابد أن نكون أمام قوانين حاكمة تنظم العمل بالخارج والدولة لها حقوق كما يعمل بالخارج.