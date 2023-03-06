شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الشيوخ": نشكر الحكومة على جهودها وليس على حضورها للمجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إننا نوجه الشكر للحكومة على جهودها المبذولة فى مختلف الملفات والقطاعات وليس على حضورها للمجلس، وذلك حتى لا يحدث لبس أو خلط فى المفاهيم، وكل التحية والتقدير للوزراء على جهودهم، ولكن توجيه الشكر على الحضور من الممكن أن يُساء فهمه، وكان تفضلا".

جاء ذلك تعليقا على توجيه عدد من النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، الشكر للسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على حضور الجلسة العامة، وذلك أثناء مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائبة هيام فاروق بنيامين عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار وعضو تنسيقية شباب الأحزاب وأكثر من عشـرين عضـوا، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعـم مدخراتهم في مصر وأيضـاً رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم".

وطالبت النائبة سلوى الحديد، الاستفادة من المصريين المقيمين فى الخارج الذين برعوا في مجالات مختلفة لدعم وتعزيز الجهود الداخلية فى الملفات الحيوية، على أن يتم الاستفادة من هذه الخبرات الكبيرة للمصريين فى الداخل.

وقال النائب محمود سامى، إن المصريين بالخارج لهم دور كبير فى دعم جهود الدولة خاصة وأن التحويلات الدولارية التى بلغت 32 مليار دولار، ومن ثم المصريين بالخارج يمثلون ثروة قومية يجب الحفاظ عليها طوال الوقت وتلبية احتياجاتهم، على أن يتميتمتع هؤلاء المقيمين والمصريين بالخارج بكافة المبادرات والقرارات التى يستفيد منها المستثمرين بشكل عام.

وطالبت النائبة نهى الشريف، أن يتم اختيار التوقيت المناسب للإعلان عن المبادرات والقرارات التى تخاطب المصريين بالخارج، لافتة إلى أن توقيت خروج قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج بالتزامن مع تحرير سعر الصرف لم يكون فى التوقيت المناسب، ومن ثم يجب اختيار التوقيت المناسب للإعلان عن حزمة التيسيرات والتسهيلات".

وطالب النائب هانى نعمة الله، عودة الثقة بين المصريين بالخارج ومؤسسات الدولة، وأن يكون هناك مزيد من التواصل بين المصريين بالخارج والمؤسسات للإعلان عن المبادرات، متابعا:" الكثير من المصريين بالخارج لا يعلم شيئا عن المبادرات و التيسيرات والحوافز والتسهيلات الممنوحة للمصريين بالخارج، ومن ثم يجب أن تكون هناك آلية حتى يعلم الجميع هذه المنح والتيسيرات والمبادرات".