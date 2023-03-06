شكرا لقرائتكم خبر عن نواب بجلسة الشيوخ العامة: المصريون بالخارج لهم دور وطنى فى دعم ومساندة الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائبة هيام فاروق بنيامين عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار وعضو تنسيقية شباب الأحزاب وأكثر من عشـرين عضـوا، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعـم مـدخراتهم في مصر وأيضـاً رعايـة مصالح المواطنين المصريين حول العالم"، مطالب بمزيد من التيسيرات والحوافز للمصريين بالخارج، إضافة إلى إلقاء مزيد من الضوء على الجهود التى تقوم بها الوزارة لتلبية احتياجات المصريين بالخارج.

وفى هذا الإطار، قدم اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ، التهنئة للقيادة السياسية والقوات المسلحة ورجال الشرطة، بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، مؤكدا بإننا في هذة الأيام الخالدة في تاريخ هذا الوطن، يتجدد العزم والإصرار لأبناء القوات المسلحة ونرسل لهم باقة حب ولمسة وفاء من نواب الأمة والشعب والمصري للشهداء .

ولفت رسلان بأن المصريين في الخارج جزء لا يتجزأ من الوطن مؤكدا ضرورة التوعية والتفهيم بالوضع السياسي والاقتصادي والتنمية التي تقودها مصر، مشددا على أن المصريين في الخارج فى حاجة لمدهم بالمعلومات السياسية والاقتصادية حتى يكونوا مندمجين مع وطنهم وفى خندق واحد معهم .

ومن جانبه، قال النائب السيد عبد العال، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطنى التقدمى، إن طلب المناقشة جاء فى توقيت مناسب لتقديم الشكر للوزارة على الجهود المبذولة فى هذا الملف، لتنظيم وجود المصريين فى الخارج وانشاء قاعدة البيانات والتفكير بالدور الذي لعبه المصريين بالخارج فى مساندة ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو، مؤكدا ان قاعدة البيانات سيكون لها دور كبير فى دعم ومساندة الجهود المبذولة من قبل الوزارة، مقترحا بأن يكون هناك تيسيرات وحوافز بشأن قيمة الجمارك على سيارات المصريين بالخارج فى القانون الجديد على ان تكون النسبة على سبيل المثال 25% مقطوعة لخلق حالة من الثقة بين المصرى فى الخارج والحكومة، إضافة لمزيد من الجهود المبذولة لتحسين العلاقة بين المصريين بالخارج والسفارات والقنصليات على كافة الأصعدة.