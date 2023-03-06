شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمانية "مستقبل وطن" يدعو لمزيد من التيسيرات البنكية للمصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، على الدور العام للمصريين في الخارج بالدفاع عن الدولة المصرية ضد أي خطر يواجها لا سيما وما نواجه من شائعات وتلفيق، معرباً عن أمله في أن يكون هناك لوبيهات لهم بالخارج، قائلاً: " عندما يستشعر المصري بأنه خط الدفاع الأول عن بلده، فكرة تحويل الدولارات سيكون أمر نابع من الإحساس بالمسئولية تجاه البلاد".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الإثنين، لمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائبة هيام فاروق بنيامين عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار وعضو تنسيقية شباب الأحزاب وأكثر من عشـرين عضـوا، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعـم مدخراتهم في مصر وأيضـاً رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم".

وشدد "الخولي"، علي ضرورة أن يكون هناك تعاون بين الوزارات المختلفة في تنظيم مسألة تحويلات المصريين، داعيا إلي إدخال بنك التنمية والائتمان الزراعي في المنظومة، لاسيما وأن له فروع في كل قريه مما ييسر علي المصريين في الخارج تحويلاتهم إلي ذويهم.

ودعا رئيس برلمانية مستقبل وطن، إلي مزيد من التيسيرات البنكية علي المصريين بالخارج، ومنها ألا يكون هناك عمولات على المبالغ الصغيرة، مشددا على أهمية تسجيلها بما يحقق لهم الحماية.

الأمر الذي علق عليه رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بالإشارة إلي مطلب المصريين بفرنسا بشأن زيادة فروع لـ "بنك مصر"، لافتا إلي كبر حجم الجالية في باريس، قائلاً: "أحد التجار المصريين المقيمين في باريس، جايب من بلدة 5 آلاف شخص جميعهم ريفين ليعملوا معه بتجارة الجملة، ويجب علي الدولة التيسير للمصري بالخارج".