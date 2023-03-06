شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ليفربول يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام جيمي كاراجر أسطورة ليفربول، بالتعليق على تألث محمد صلاح مع فريقه الإنجليزي أمام نظيره مانشستر يونايتد.

ونجح ليفربول من الفوز أمام نظيره مانشستر يونايتد، بسباعية نظيفة دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

ونشرت شبكة "سكاي سبورتس"، تصريحات لـ كاراجر: الهدف الثالث، كانت هناك لحظة مدمرة تمامًا من لاعب لآخر.

وتابع: جاكبو، منذ انضمامه إلى ليفربول، لديه ميزة وقوة في الاستحواذ بالكرة، لكن دعونا نتكلم عن محمد صلاح ومواجهته مع ليساندرومارتينيز لقد دُمره حتى الموت.

وأتم: ثم مرر الكرة إلى جاكبو الذي امتلك القدرة على تسجيل الهدف ببراعة أمام حارس من الطراز العالمي مثل ديفيد دي خيا.