شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة "التنسيقية" تقترح 4 حوافز للمصريين بالخارج.. أبرزها شهادات استثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائبة هيام فاروق بنيامين عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار وعضو تنسيقية شباب الأحزاب وأكثر من عشـرين عضـوا، بشـأن "استيضاح سياسة الحكومة حول السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعـم مـدخراتهم في مصر وأيضـاً رعايـة مصالح المواطنين المصريين حول العالم".

واستعرضت النائبة هيام فاروق، طلب المناقشة قائلة:" القيادة السياسية حريصة على رعاية مصالح المواطنين المصريين حـول الـعـالم، معتبرة إيـاهـم جـزءا محوريـا مـن عملية التنميـة الـتي يشهدها الوطن في ظل الجمهورية الجديدة، وقادرون على إحـداث فـارق بمـا ينقلونـه مـن خبرات ومعرفة وترويج للفرص المختلفة داخل مصر، في مجالات متنوعة.

وطالبت النائبة استيضاح فاعلية آليات وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج في التواصل مع المصريين بالخارج وحـل مشكلاتهم، بمشاركة مـن عـدة وزارات ومؤسسات معنية بخدمة المصريين بالخارج، لتحقيق استراتيجية الجمهورية الجديدة في خدمة المصريين بالخارج، ومنها طرق مختلفة للتواصل مع المصريين بالخارج، سواء بشكل مباشر، أو عن طريق الوسائط الافتراضية.

وتابعت:" نريد استيضاح سياسات الوزارة في وضع عدد من المحفزات مثل توفير شهادات استثمار بعوائد متميزة، للمصريين بالخارج والداخل، سواء بالجنيه المصري أو الدولار أو منح تخفيضات من الشركة الوطنية للطيران (مصر للطيران) وأيضا ما يتعلق بالمبادرة الرئاسية "أتكلم عربي في المطارات، وأيضا ملف إعداد قاعدة بيانات للمصريين بالخارج و ما هي سياسة الوزارة في الترويج لمحددات ومميزات قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج؟ وكيفية الحصول على سيارة من الخارج بدون جمارك؟ وذلك في إطار حرص وزارة الهجرة على تقديم التيسيرات للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج.