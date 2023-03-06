شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ: مصر لم ولن تنسى تضحيات شهدائها للحفاظ على الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، كلمة بمناسبة ذكرى يوم الشهيد الموافق يوم الخميس المقبل، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، جاء فيها:" تحتفل مصـر يوم الخميس المقبل- بإذن الله بذكرى يوم الشهيد، تلك الذكرى التى نستعيد فيها تضحيات وبطولات أبطال مصر المخلصين فى حرب الاستنزاف التى ردت الكرامة لمصر، وأعطت الأمل و مهدت لحرب أكتوبر الخالدة، حرب النصر والكرامة والتحرير".

وأضاف: "ولاشك أن احتفالنا بهذه الذكرى الطيبة لهو خير دليل على أن مصر لم ولن تنسى فضل أبنائها البواسل الذين ضحوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن العظيم، ليحيا المصريون في سلام وأمان واستقرار، ولنقول لهم ولكل من سار على خطاهم واقتفى أثرهم من أبناء مصر الشرفاء الذين ضحوا ولازالوا يضحون، أن مصر الوفية لن تنساكم، وستظل تذكركم وتفخر بكم.

واستكمل:" وبهذه المناسبة الجليلة، أتقدم بأسمى و باسمكم باسمى آيات التقدير والاعتزاز، والدعاء بالرحمة لشهدائنا الأبرار الذين جادوا بأرواحهم لتظل مصر أبية عزيزة على مر العصور، كما أقدم التحية لأسرهم وذويهم الذين تحملوا آلام الفراق من أجل أمن وأمان هذا الشعب العظيم واستقراره.

وتابع:" كل الاحترام والتحية لمن استشهدوا من أبناء مصر الابطال من القوات المسلحة والشرطة المدنية، ونعاهدكم جميعاً أن نظل أوفياء لدمائهم الزكية.

واختتم رئيس مجلس الشيوخ كلمته قائلا:" حمى الله شعب مصر العزيزة، وجيشها، وشرطتها من كل مكروه وسوء، ووفق قائدها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق ما فيه رفعة هذا الوطن، واستقراره، وازدهاره".