شكرا لقرائتكم خبر عن "المأذون التابلت" منظومة جديدة لتوثيق الزواج والطلاق إلكترونيا.. عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "المأذون التابليت وحوكمة منظومة الزواج"، استعرض خلاله الشهادات الصحية الجديدة ونظام الحوكمة في منظومة المأذونين، ومطالبات بضرورة تفعيل وتطبيق "تابليت المأذون"، و4 عيوب فى المنظومة الإلكترونية يجب العمل على تلاشيها، و3 ملاحظات حول الشهادات الصحية الجديدة المؤمنة.

ووضعت وزارة العدل منظومة جديدة لمواجهة انتشار الاوبئة والفيروسات، وذلك فى وضع منظومة طبية جديدة بالكامل يعمل بها المأذونين الشرعيين وموثقى زواج الأقباط المرخص لهم، للمقبلين على الزواج، للعمل بالمنظومة الجديدة لفحص المقبولين على الزواج، من تطبيق العمل بالشهادة الطبية المؤمنة الجديدة، وإلغاء العمل بالشهادات الطبية القديمة، وإليكم التفاصيل كاملة:

"مأذون التابلت".. منظومة جديدة تُتيح إدراج وثائق الزواج وتسجيل بيانات العقد وتوثيقها إلكترونيًا.. سداد الرسوم بـ"فيزا".. وربط السجل المدنى مع وثائق الزواج والطلاق.. ومطالبات بضرورة تفعيله.. و4 عيوب فى المنظومة

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