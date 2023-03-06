شكرا لقرائتكم خبر عن أرنولد يعلق على فوز ليفربول التاريخي أمام اليونايتد وأسطورة صلاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم الإنجليزي ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن لليفربول، على التعليق عن فوز ليفربول التاريخي أمس أمام نظيره مانشستر يونايتد، فى الجولة ال26 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أرنولد "أنها مواجهة خيالية، سعيد للغاية بهذا الفوز الكبير، والذي كان بمثابة الرد القاتل على جميع منتقدي ليفربول فى الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه المكانة، هى التى يستحقها الفريق".

وتابع" صلاح الهداف التاريخي؟ أنه سعيد للغاية من أجل اللاعب، خاصة أنه يستحق الكثير، كما تعب كثيرًا فى بدايته مع الريدز، للوصول إلى تلك المرحلة الهامة، ليكلل مجهودته السابقة بهذا الرقم القياسي".

وكان أرنولد قد أحتفل بهدف صلاح الثاني أمس، ووصوله للهدف 129 فى الدوري الإنجليزي، بوضع تاج فوق رأس الفرعون المصري، بشكل تصوري وجميل، يظهر مدي العلاقة القوية بين اللاعبين.

وأختتم: "تنتظرنا العديد من التحديات الآخري القوية، ولن نتراجع فى النتائج مرة أخري خلال الفترة المقبلة، بعد الوصول إلى هذه المرحلة الجيدة، فى سياق المنافسة.



كلوب يطالب إدارة ليفربول بالإحتفال

وأضافت التقارير، أن كلوب طالب من إدارة ليفربول بشكل شخصي الإحتفال بصلاح بالشكل الذي ينبغي له، مثلما يفعل باريس ذلك بشكل دائم مع مبابي، عند تحقيق أي إنجاز شخصي.

ووعد مسئولي ليفربول بالتنسيق من أجل الإحتفال بصلاح، بالشكل الذي يليق به، بعد أن أصبح الهداف التاريخي لليفربول بالدوري الإنجليزي.



موعد مباراة ليفربول القادمة

ومن المقرر أن يلاقي ليفربول نظيره بورنموث يوم السبت القادم، فى الجولة ال27 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الثانية والنصف مساءا بتوقيت القاهرة،والساعة الثالثة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة.