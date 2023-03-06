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إيقاف 26 حالة ابتزاز إلكتروني وعنف أسري في محافظتين

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية وبعمليات متفرقة أوقفت (١٥) حالة ابتزاز الكتروني و (١١) حالة عنف أسري خلال اسبوع، كما استطاعت منع حالتي انتحار في محافظتي واسط وصلاح الدين".

وأشارت الى ان "العمليات جاءت على خلفية ورود مناشدات على الخط الساخن للشرطة المجتمعية من الضحايا، في وقت اتخذت الشرطة المجتمعية الإجراءات اللازمة بحق المبتزين والمعنفين، وقدمت الدعم النفسي والمعنوي للضحايا".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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