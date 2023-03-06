انت الان تتابع خبر هبوط جديد بأسعار الدولار في الأسواق العالمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبعد زيادات كبيرة في أسعار الفائدة الأميركية خلال العام الماضي، رفعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي بواقع 25 نقطة أساس في أحدث اجتماعين له لكن مجموعة من البيانات الاقتصادية القوية أذكت المخاوف بالسوق من أن يعود البنك لرفع الفائدة بقوة.وسينصب التركيز على تقرير الوظائف لشهر شباط والمقرر صدوره يوم الجمعة المقبل وشهادة باول أمام الكونغرس يومي الثلاثاء والأربعاء.

ويتوقع محللون استراتيجيون من سيتي أن يشير باول إلى تفضيل رفع الفائدة 25 نقطة أساس لكنه سيترك جميع الخيارات مطروحة إذ سيتحدث قبل صدور بيانات الوظائف.

ويتوقع سيتي زيادة 255 ألف وظيفة بعد الزيادة الكبيرة التي بلغت 57 ألفا في يناير. وأضاف أن من شأن حدوث زيادة كبيرة أن يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وارتفع اليورو 0.07 بالمئة إلى 1.0641 دولار بعدما زاد 0.8 بالمئة الأسبوع الماضي، وبلغ الإسترليني 1.2029 دولار في أحدث تداولاته بانخفاض 0.09 بالمئة خلال اليوم.

وزاد الين الياباني 0.10 بالمئة إلى 135.74 ين للدولار قبل اجتماع السياسة النقدية الأخير لمحافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا يوم الجمعة.

وانخفض اليوان الصيني الاثنين، بعدما أعلنت الصين أمس هدفا متواضعا للنمو الاقتصادي في 2023 يبلغ نحو خمسة بالمئة. وفي السوق الفورية، استهل اليوان التعاملات في الأسواق الخارجية عند 6.9072 يوان للدولار وبلغ 6.9137 في أحدث معاملة.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.21 بالمئة إلى 0.675 دولار وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.16 بالمئة في أحدث التعاملات إلى 0.621 دولار، بحسب بيانات "رويترز".

