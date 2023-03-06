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تقرير اسباني: عرض سعودي ضخم يغير خطط بنزيما مع ريال مدريد

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2023-03-06 | 09:40

تقرير اسباني: عرض سعودي ضخم يغير خطط بنزيما مع ريال مدريد

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الخليج 365 - رياضة
أكد تقرير صحفي إسباني، أن الفرنسي كريم بنزيما، الذي يسعى ريال مدريد لتجديد تعاقده، تلقى عرضا مغريا للرحيل عن سانتياغو برنابيو، الصيف المقبل.

وقالت شبكة "ريليفو" الإسبانية، إن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يشعر بالقلق تجاه إمكانية تجديد عقد بنزيما، بعدما تلقى عرضا سعوديا ضخما (لم تحدد الشبكة هويته).

وأوضح التقرير، أن بيريز يعتقد أن العرض المالي الضخم الذي تلقاه بنزيما، قد يدفعه للتراجع عن تجديد عقده مع ريال مدريد (الذي ينتهي بنهاية الموسم)، والرحيل، بعدما كان يرحب بشكل مبدئي.


وأشار التقرير، إلى أن سبب تمسك الريال بتجديد عقد بنزيما رغم تقدمه في العمر (35 عاما)، هو أنه ما زال جزءا مهما من خطة كارلو أنشيلوتي، مدرب الميرنغي.

وفتح انتقال النجم البرتغالي ، إلى النصر ، شهية العديد من اللاعبين العالميين للعب في البلد الخليجي.

ولا يعتبر بنزيما، الوحيد من ريال مدريد، المطلوب في الدوري السعودي، وإنما أيضا زميله الكرواتي لوكا مودريتش، الذي ينتهي تعاقده كذلك بنهاية الموسم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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