تقرير اسباني: عرض سعودي ضخم يغير خطط بنزيما مع ريال مدريد

وقالت شبكة "ريليفو" الإسبانية، إن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، يشعر بالقلق تجاه إمكانية تجديد عقد بنزيما، بعدما تلقى عرضا سعوديا ضخما (لم تحدد الشبكة هويته).

وأوضح التقرير، أن بيريز يعتقد أن العرض المالي الضخم الذي تلقاه بنزيما، قد يدفعه للتراجع عن تجديد عقده مع ريال مدريد (الذي ينتهي بنهاية الموسم)، والرحيل، بعدما كان يرحب بشكل مبدئي.



وأشار التقرير، إلى أن سبب تمسك الريال بتجديد عقد بنزيما رغم تقدمه في العمر (35 عاما)، هو أنه ما زال جزءا مهما من خطة كارلو أنشيلوتي، مدرب الميرنغي.

وفتح انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى النصر السعودية، شهية العديد من اللاعبين العالميين للعب في البلد الخليجي.

ولا يعتبر بنزيما، الوحيد من ريال مدريد، المطلوب في الدوري السعودي، وإنما أيضا زميله الكرواتي لوكا مودريتش، الذي ينتهي تعاقده كذلك بنهاية الموسم.

