انت الان تتابع خبر اول تعليق من وائل كفوري على شائعة زواجه من مغربية (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت وسائل إعلام لبنانية، قد أشارت إلى أن الفنان وائل كفوري يستعد لحفل زفافه على ماجدة أليموس، حبيبته الأولى التي أهدى لها معظم أغانيه العاطفية، ومن المقرر أن يتزوجا مدنيا بسبب اختلاف الديانة.

وقال كفوري على هامش حفل فني أقامه رفقة نوال الزغبي: "قالوا إني تزوجت.. لكن الحقيقة أنني لم أتزوج".

وعن الأعمال القادمة قال الفنان اللبناني: "أحضر لأغنية جديدة، ولكن تعلمون أن التحضير لأغنية يحتاج إلى وقت طويل، ولكن أحضر لأغنية فرح، وبها غراميات ورومانسية".

وظهرت ماجدة أليموس مؤخرا برفقة الفنان اللبناني في أكثر من حفل غنائي، لتعيد إلى الأذهان قصة حبهما التي انتهت قبل 19 عاما بسبب اختلاف الديانة.

وكان كفوري قد كشف في لقاء تلفزيوني سابق أنه لم يحب في حياته سوى مرة واحدة، وأهدى إليها معظم أغانيه العاطفية، لكنه لم يفصح عن اسمها.

وتأتي أنباء زفاف وائل كفوري بعد 4 سنوات من انفصاله عن أم ابنتيه، أنجيلا بشارة بعد زواج دام 8 أعوام، حيث تزوج الثنائي مدنيا في قبرص عام 2011، ورزق منها بابنتين "ميشيل وميلانا".

وتكررت شائعات الانفصال خلال الأعوام الماضية، عقب أنباء عن خلافات كثيرة حدثت بينهما، إلا أنهما نادرا ما كانا ينفيان أو يؤكدان خبرا معينا عن علاقتهما.