شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية الشيوخ" تناقش اقتراحا لتفعيل قرار الرقابة المالية بشأن الغارمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم الإثنين، لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد على أبو حجازى بشأن تفعيل المادة الثانية لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 105 لسنة 2021 على أن يحضر الاجتماع ممثلين عن الحكومة.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قرارا برقم 105 لسنة 2021 بشأن الغارمات، ونص القرار، على أنه: يحظر على الجمعيات والشركات غير المصرفية المانحة تمويلات وقروض (مثل رجال الأعمال وتساهيل وتنمية وإنماء، وغيرها)، توقيع العملاء أو ضامنيهم على إيصالات أمانة كضمان للقرض.

فى سياق متصل، تستكمل لجنة الطاقة مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة نهى زكى وأكثر من عشرين عضوا بشأن استيضاح نتائج مؤتمر الدول الأطراف فى الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ والمكاسب المحققة.

ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع ممثلين عن الحكومة.

فيما تناقش لجنة العلاقات الخارجية والعربية آخر مستجدات السياسة الخارجية المصرية على الساحة الدولية.