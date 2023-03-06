شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرار من إدارة ليفربول بعد إنفراد صلاح بالهداف التاريخي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن إدارة ليفربول تفكر بشكل جادي الإحتفال بالنجم المصري محمد صلاح، نجم الفريق، بعد الظهور المميز أمام اليونايتد ووصوله إلى الهدف 129 فى مسيرته مع الريدز، داخل الدوري الإنجليزي، كالهداف التاريخي للفريق فى المسابقة.

وتجاوز صلاح أمس رقم الأسطورة الإنجليزية روبي فاولر، لاعب ليفربول السابق، والذي سبق له أن سجل 128 هدفا مع ليفربول فى الدوري الانجليزي، ليأتي الفرعون المصري ليحطم هذا الرقم أمس، بعد أن سجل هدفين فى مرمي دي خيا.

وكان صلاح قد أبدي سعادته ومدي آختلاط شعوره بالفرح، خاصة أنه كان ذلك الرقم حلما شخصي له منذ أن تعاقد معه ليفربول فى الفترة السابقة.



كلوب يطالب إدارة ليفربول بالإحتفال

وأضافت التقارير، أن كلوب طالب من إدارة ليفربول بشكل شخصي الإحتفال بصلاح بالشكل الذي ينبغي له، مثلما يفعل باريس ذلك بشكل دائم مع مبابي، عند تحقيق أي إنجاز شخصي.

ووعد مسئولي ليفربول بالتنسيق من أجل الإحتفال بصلاح، بالشكل الذي يليق به، بعد أن أصبح الهداف التاريخي لليفربول بالدوري الإنجليزي.



موعد مباراة ليفربول القادمة

ومن المقرر أن يلاقي ليفربول نظيره بورنموث يوم السبت القادم، فى الجولة ال27 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة الثانية والنصف مساءا بتوقيت القاهرة،والساعة الثالثة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة.