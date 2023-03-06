شكرا لقرائتكم خبر عن لست جوارديولا.. أبو تريكة يسخر من تين هاج بعد السقوط أمام ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث النجم المصري محمد أبو تريكة، لاعب الأهلى السابق، ومحلل شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، عن سقوط مانشستر يونايتد المدوي أمام ليفربول بنتيجة 0/7،ضمن الجولة ال26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تريكة "تشكيل اليونايتد من البداية لم يكن جيد، كما أن تين هاج أحدث العديد من التغييرات فى مراكز لاعبيه بشكل غريب، لا أعلم لماذا فعل ذلك، رغم أن الفريق كان يسير بشكل جيد فى الفترة السابقة.

وتابع:" لست جوارديولا، لكي تقوم بتغيير مراكز لاعبيك، تين هاج المتسبب الأكبر فى هذه الهزيمة القاسية أمام ليفربول وليس اللاعبين ".

وأختتم:" هذا الهزيمة ستظل تلاحقك بشكل كبير فى الفترة المقبلة، كما أنها ستظل نقطة سوداء فى تاريخ اليونايتد وجهازه الفني، مهما حقق الفريق من نجاحات فى الفترة المقبلة ".



تين هاج: اليونايتد لا يخسر بهذا الشكل

ومن جانبه،أشار تين هاج إلى أنه أود أن ينسي تفاصيل هذه المباراة تمامًا، وأن يركز فى المواجهات القادمة كأنه شيئا لم يحدث مشيرا إلى صعوبة حدوث ذلك الأمر وتخطي الحاجز النفسي للاعبيه عن تلك المواجهة.



ترتيب الفريقين فى الدوري الإنجليزي

وبقي اليونايتد فى المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، رغم الهزيمة القاسية من الريدز، فى حين أرتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 42 فى المركز الخامس من جدول ترتيب المسابقة.