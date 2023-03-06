شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الأمن السيبرانى على مائدة لجنة الدفاع والأمن القومى بـ"الشيوخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ اجتماعين اليوم الإثنين، لمناقشة أهم موضوعات أمن المعلومات والأمن السيبرانى والتوعية بمخاطره.

فى سياق متصل تجتمع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ لمناقشة المشروعات الصغيرة وكيفية دعمها.

فى حين تستكمل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ مناقشة موضوع تيسير إجراءات التقاضى.

فى سياق متصل، تجتمع لجنة الإسكان لمناقشة خطة التنمية المستدامة لوزارة التنمية المحلية على أن يحضر الاجتماع ممثلين عن الحكومة.

كما تناقش اللجنة خلال الاجتماع اقتراحات برغبة مقدمة عمرو السعيد بشأن إنشاء كوبرى علوى عند تقاطع طريق بشبيش المحلة وكذلك اقتراح لإنشاء كوبرى علوى يربط الطريق الدولى المحلة كفر الشيخ بمدينة المحلة الكبرى مرورا بالطريق الدائرى لطريق المنصورة المحلة طنطا الزراعى إلى جانب اقتراح برغبة لتطوير وازدواج الطريق الذى يربط بين مدينة المحلة الكبرى ومدينة نبروه محافظة الدقهلية ومدينة بيلا والحامول محافظة كفر الشيخ لكونه الطريق الرئيسى والوحيد إلى جانب استكمال رصف طريق سكة العرب الرابط الوحيد بين قرية بشبيش الأم والقرى والعزب التابعة للقرية بحضور ممثلى الحكومة.