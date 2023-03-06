شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة خاصة من يورجن كلوب لصلاح بعد مواجهة اليونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، على توجيه رسالة خاصة للنجم المصري محمد صلاح، والذي تمكن من تسجيل هدفين الليلة، فى نتيجة مواجهة اليونايتد والتى أنتهت 0/7،ضمن الجولة ال 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب "سعيد للغاية من أجل صلاح، هو يستحق ذلك بكل تأكيد، أدرك تمامًا مشاعره الآن، خاصة أم الوصول إلى 129 هدفا فى الدوري الإنجليزي رفقة الريدز أمرا جنونيا بكل تأكيد.

وأضاف: صلاح لاعب إستثنائي، والجميع الآن أصبح يقدره داخل ليفربول، خاصة أن الجميع سينظر إلى مسيرة النجم المصري فى المستقبل وستعجبون لما حققه مؤخرًا.

وأختتم:" لن نستسلم أبدا عند هذا الحد، وأصبحنا قريبين للغاية من المربع الذهبي، لذلك لن نتراجع مرة أخري، فكل نقطة فى الفترة المقبلة مهمة لنا، وهذا الأداءالذي نحتاج أن نكون عليه ".



صلاح: أنه أسعد يوم فى حياتي

وفى إطار متصل، أبدي صلاح عن سعادته الكبيرة بهذا الفوز الكبير، مشيرا إلى أن هذا اليوم هو الأفضل فى حياته الكروية دون أدني شك، خاصة أنه أصبح الهداف التاريخي لليفربول فى الدوري الإنجليزي، فى هذا العرض القوي أمام اليونايتد.



ترتيب الفريقين فى الدوري الإنجليزي

وبقي اليونايتد فى المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، رغم الهزيمة القاسية من الريدز، فى حين أرتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 42 فى المركز الخامس من جدول ترتيب المسابقة.