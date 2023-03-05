شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ثنائيته أمام مانشستر يونايتد.. صلاح يحطم أرقام قياسية جديدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن النجم المصري محمد صلاح، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، من تحطيم أرقام قياسية جديدة بعد أن سجل هدفين أمام مانشستر يونايتد الليلة.

ليفربول يحقق الفوز بسباعية نظيفة على مانشستر يونايتد

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، فوزًا كبيرًا على حساب نظيره نادي مانشستر يونايتد، وذلك بنتيجة سبعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من البطولة.

أرقام محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد

وأصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لفريق ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 129 هدفًا، ولكن الأمر لا يقتصر على هذا الأمر.

وكشفت شبكة "أوبتا" العالمية، على أن محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 6 مباريات متتالية ضد مانشستر يونايتد، في مختلف المسابقات.

ويُعد محمد صلاح هو ثاني لاعب يسجل في 5 مباريات متتالية ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، بعد جيمي فلويد هاسيلبينك (ليدز وتشيلسي، 1998-2001).

وأصبح محمد صلاح أول لاعب في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، يسجل أكثر من 20 هدفًا ويقدم أكثر من 10 تمريرات في جميع المسابقات في 2022/23.

كما سجل محمد صلاح أهدافًا في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد مانشستر يونايتد (10 أهداف)، متساويًا مع آلان شيرر، وأكثر من تييري هنري (8) وسيرجيو أجويرو (8).

ويُعد مانشستر يونايتد هو أكثر الفرق التي استقبلت شباكه أهدافًا من محمد صلاح في الدوري الإنجليزي، في مسيرة المصري، برصيد 10 أهداف، ويليه واتفورد ووست هام 9 أهداف.