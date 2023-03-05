شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من تين هاج على سقوط اليونايتد المدوي أمام ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث المدرب الهولندي تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن الهزيمة المدوية التى تعرض لها الفريق الليلة، أمام ليفربول بنتيجة 0/7،ضمن منافسات الجولة ال26 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هاج " حزين للغاية من أجل هذه الهزيمة القاسية، لا أعلم ماذا حدث فى المباراة، ولم يمكنني أن أتخيله، كما أنني لم أتعرض لمثل هذه الموقف الصعب فى مسيرتي التدريبية ".

وأضاف: حضرنا لمواجهة ليفربول بشكل أكثر من رائع، وكانت كل الأسهم ترجح كفتنا قبل المباراة، بسبب المستوي المميز الذي يقدمه لاعبيه فى الفترة الأخيرة، ولكن الشياطين الحمر أنهارت تمامًا فى شوط اللقاء الثاني، على الرغم من البداية القوية.

وواصل" ليفربول دائما ما يقدم مباريات قوية أمامنا ويتسبب لنا فى المتاعب، ولكن لم يتوقع أن يصل الحد إلى سقوط فريقه بسباعية فى الآنفيلد الليلة.

وأختتم: فى النهاية، أود أن أنسي تفاصيل هذه المباراة تمامًا، وأن أركز فى المواجهات القادمة كأنه شيئا لم يحدث مشيرا إلى صعوبة حدوث ذلك الأمر وتخطي الحاجز النفسي للاعبيه عن تلك المواجهة.



ترتيب الفريقين فى الدوري الإنجليزي

وبقي اليونايتد فى المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، رغم الهزيمة القاسية من الريدز، فى حين أرتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 42 فى المركز الخامس من جدول ترتيب المسابقة.