شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ليفربول يهنئ صلاح بعد الإنفراد بصدارة الهداف التاريخي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم الإنجليزي الكبير، روبي فاولر أسطورة ليفربول، على التعليق عن فوز فريقه التاريخي على اليونايتد بسباعية نظيفة، ضمن منافسات الجولة ال26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب فاولر عبر حسابه الرسمي على تويتر "تهانينا الكبيرة يا صلاح"، فى إشارة إلى الروح العالية التى تسيطر على روبي، بسبب عشقه لفريقه الريدز، ورغبته فى مشاهدته على القمة بإستمرار، بغض النظر عن الجوائز الفردية.

وتمكن صلاح من الوصول إلى هدفه ال 129 مع ليفربول خلال جميع مشاركاته مع ليفربول بالدوري الإنجليزي، ليصبح بذلك الهداف التاريخي للريدز فى البيرميرليج، كأحد أول اللاعبين الأفارقة والعرب، الذي يتمكن من تحقيق هذا الرقم فى الدوري الإنجليزي.



صلاح: أنه أسعد يوم فى حياتي

وفى إطار متصل، أبدي صلاح عن سعادته الكبيرة بهذا الفوز الكبير، مشيرا إلى أن هذا اليوم هو الأفضل فى حياته الكروية دون أدني شك، خاصة أنه أصبح الهداف التاريخي لليفربول فى الدوري الإنجليزي، فى هذا العرض القوي أمام اليونايتد.



ليفربول يدق أبواب المربع الذهبي

وبهذا الفوز الكبير وصل ليفربول زحفه حول إعتناق المربع الذهبي، للمرة الأولي له هذا الموسم، بعدما رفع الريدز رصيده من النقاط إلى النقطة 42 فى المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي، متجاوزا نيوكاسل صاحب ال 41 نقطة.

الجدير بالذكر أن هذه الهزيمة هى الأكبر لمانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد سقوطه فى بداية الموسم من السيتي بسداسية مقابل هدفين، فى منافسات الدور الأول.