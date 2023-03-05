شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من برونو فرنانديز عقب الهزيمة أمام ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد، بالتعليق على هزيمة فريقه أمام نظيره ليفربول، في بطولة الدوري الإنجليزي.

وتعرض مانشستر يونايتد لهزيمة قاسية أمام ليفربول، بسباعية نظيفة دون رد، في مواجهات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

ونشرت شبكة "سكاي" البريطانية، تصريحات لـ برونو: إنها مباراة محبطة للغاية ومخيبة للآمال، محزنة لأنها نتيجة سيئة بالتأكيد، رغم انناجئنا إلى هنا (أنفيلد) بعقلية مختلفة قبل المباراة.

وتابع: الشوط الأول كان جيدًا بالنسبة لنا، كنا أخطر من ليفربول، وسيطرنا على أول 45 دقيقة، وأعتقد أنهم لم يخلقوا الكثير من الفرصأمامنا.

وأضاف: في الشوط الثاني حاولنا تسجيل الأهداف، وفقدنا بعض التوازن، أعطينا ليفربول مساحة كبيرة، وكان علينا أن نتجنب ذلك، لأنناعوقبنا على ما فعلناه.

وأتم: لا يزال أمامنا العديد من المباريات، واجهنا انتكاسات في الماضي وعدنا، والآن علينا العودة بسرعة، يمكننا أن نحزن بالتأكيد، ولكن علينا الاستفاقة سريعًا لأن هذا ما يدور حوله النادي.