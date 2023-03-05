شكرا لقرائتكم خبر عن خالد ميري: لم شمل الجماعة الصحفية ومفاوضات لتعديل قوانين المهنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار والمرشح نقيبًا للصحفيين أن لدية 5 ملفات تمثل أولوية فى برنامجه الانتخابي يأتي في مقدمتها استعادة هيبة المهنة، وتقديم خدمات تحقق طموح وآمال أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين .

وأكد خالد ميري في تصريحات صحفية أن هناك حزمة متنوعة ومتكاملة من المبادرات والخدمات للمهنة وللزملاء تم التنسيق بشأنها والحصول عليها بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية مشددا على ضرورة وجود علاقة وطيدة مع مختلف مؤسسات الدولة، ومسئولية النقيب في لم شمل الجماعة الصحفية والحفاظ على وحدة الصحفيين بمختلف اتجاهاتهم وأفكارهم وتياراتهم لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه المهنة.

وأعلن ميري عن سعيه لتعديل مادة التصوير في الشارع، وأنه يجري مفاوضات لتعديل بعض المواد والقوانين المتعلقة بالمهنة دون مساس بالمواد المتعلقة بالحقوق والحريات، وأن لديه تصور لتعديل 10 مواد، وهناك تجاوب من الحكومة مع المقترحات التي سيتم تقديمها من خلال ورقة عمل للحوار الوطني .

وقال ميري إنه سيتم الدعوة لعقد مؤتمر بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الصحفيين العرب، بوجود الحكومة وخبراء أجانب، لبحث تحديات المهنة وطرح الحلول، فضلا عن جهود عربية مشتركة للتفاوض مع المنصات الإلكترونية العالمية "فيسبوك - جوجل" وغيرها، للحصول على نسبة من الإعلانات لتدعيم صناعة الصحافة.