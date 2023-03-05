حريق مخيم الروهينجا للاجئين

ذكر مسؤول في الإطفاء والأمم المتحدة أن حريقًا هائلًا اندلع في مخيم مكتظ للاجئين الروهينجا جنوب بنغلاديش، مما أدى إلى تشريد الآلاف.

وقال إمداد الحق، مسؤول في الإطفاء، إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات على الفور في مخيم بالوخالي في منطقة كوكس بازار.

وبينت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بنغلاديش في تغريدة على تويتر أن المتطوعين من اللاجئين الروهينجا كانوا يستجيبون للحريق مع تقديم المفوضية وشركائها الدعم.

وفر أكثر من مليون لاجئ من الروهينجا إلى بنغلاديش من ميانمار على مدى عدة عقود، بما في ذلك حوالي 740 ألفًا عبروا الحدود اعتبارًا من أغسطس 2017، عندما شن جيش ميانمار حملة قمع وحشية.

وساءت الأوضاع في ميانمار منذ الانقلاب العسكري في عام 2021.

وقالت الولايات المتحدة العام الماضي إن اضطهاد الروهينجا في ميانمار يرقى إلى مستوى إبادة جماعية بعد أن أكدت السلطات الأمريكية روايات عن فظائع جماعية ضد المدنيين ارتكبها الجيش.

ويواجه مسلمو الروهينجا تمييزًا واسع النطاق في ميانمار ذات الأغلبية البوذية، حيث يُحرم معظمهم من الجنسية والعديد من الحقوق الأخرى.