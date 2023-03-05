تعميق العلاقات المصرية العراقية

وذكر المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، أن محادثاتهما تركزت على التعاون الاقتصادي والعلاقات الأمنية بين البلدين.
وقال في بيان إن الزعيمين ناقشا أيضا القضايا الإقليمية، بما في ذلك تعاونهما مع الأردن. ولم يخض البيان في التفاصيل.
الرحلة الأولى
وتعد هذه الرحلة هي الأولى التي يقوم بها السوداني إلى القاهرة، منذ موافقة البرلمان العراقي على حكومته في أكتوبر، منهية بذلك جمودًا سياسيًا دام عامًا.
وأقام سلف السوداني، رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، علاقة وثيقة مع السيسي والملك عبد الله الثاني ملك الأردن.
كما كثفت مصر والعراق والأردن علاقاتها، حيث عقد قادتها خمس قمم منذ عام 2019، كان آخرها في البحر الميت في الأردن في ديسمبر.
وذكرت إحدى الصحف المصرية الرسمية أن هذه المحادثات تشمل مد أنابيب غاز بين العراق ومصر عبر الأردن، ومدينة صناعية على الحدود العراقية الأردنية.
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