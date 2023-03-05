أزمة بلا مسؤول.. 60 مدرسة للفتيات تتعرض للتسمم في إيران

يركز النظام في إيران على إمداد ميليشيات الحوثي بالمسيرات والأسلحة والتدخل في شؤون الدول المجاورة من جهة أخرى، والمزيد من الانتهاكات النووية ومعدلات التخصيب العالية لليورانيوم، ولكنه يتجاهل أزمة التسمم التي طالت أكثر من 60 مدرسة للفتيات ومدرسة واحدة فقط للفتيان.

ولم تقر إيران بطلب المساعدة من هيئة الصحة العالمية، ولم تمسك بالمسؤول والمتسبب بهذه الجريمة.

عينات مشبوهة

وذكر وزير الداخلية أحمد وحيدي، دون أن يوضح تفاصيل، أن المحققين استعادوا «عينات مشبوهة» أثناء تحقيقاتهم في الحوادث، بحسب وكالة أنباء إيرنا الحكومية. ودعا إلى الهدوء بين الجمهور واتهم «الإرهاب الإعلامي للعدو» بإثارة مزيد من الذعر من عمليات التسمم المزعومة.

وفيما حظيت هذه الأزمة باهتمام وسائل الإعلام الدولية من بدايتها، لم يبدأ التحقيق الإيراني إلا في وقت قريب عندما أعلن الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي فتح تحقيق في الحوادث يوم الأربعاء.

وقال وحيدي إن 52 مدرسة على الأقل تأثرت بحالات تسمم مشتبه بها.

وقدرت تقارير وسائل الإعلام الإيرانية عدد المدارس بأكثر من 60 مدرسة. وبحسب ما ورد تضررت مدرسة فتيان واحدة على الأقل.

السماح بالاعتداء

وفي الأيام الأخيرة، دعا وزير الخارجية الألماني ومسؤول في البيت الأبيض وآخرون إيران إلى بذل المزيد من الجهد لحماية فتيات المدارس - وهو قلق وصفته وزارة الخارجية الإيرانية بأنه «دموع التماسيح».

ومع ذلك، أشارت اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية إلى أن إيران «استمرت في التسامح مع الهجمات ضد النساء والفتيات لشهور» وسط الاحتجاجات الأخيرة.

وقالت شارون كلاينباوم من اللجنة في بيان «تحدث حالات التسمم هذه في بيئة يتمتع فيها المسؤولون الإيرانيون بالإفلات من العقاب على مضايقة واعتداء واغتصاب وتعذيب وإعدام نساء».

ووقعت الشكوك في إيران على المتشددين المحتملين لتنفيذ عمليات التسمم المشتبه بها.

صعوبة الفهم

ولا يزال فهم الأزمة أمرًا صعبًا، نظرًا لأن إيران احتجزت ما يقرب من 100 صحفي منذ بدء الاحتجاجات في سبتمبر على وفاة مهساء أميني البالغة من العمر 22 عامًا. كانت قد اعتقلت من قبل شرطة الآداب في البلاد وتوفيت في وقت لاحق.

وأسفرت حملة القمع التي شنتها قوات الأمن على تلك الاحتجاجات عن مقتل 530 شخصًا على الأقل واحتجاز 19700 آخرين، وفقًا لنشطاء حقوق الإنسان في إيران.

وقد حدثت اعتداءات على النساء في الماضي في إيران، وكان آخرها موجة من الهجمات بالحمض في 2014 حول أصفهان. جماعات المنفى

وركزت التكهنات في وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية الخاضعة للرقابة المشددة على احتمال أن تكون جماعات في المنفى أو قوى أجنبية وراء عمليات التسمم، دون دليل.

واستشهد صحفيون إيرانيون، بمن فيهم جميلة كديور، النائب الإصلاحي السابق البارز في صحيفة اطلاعات بطهران، ببيان مفترض من جماعة تطلق على نفسها اسم فدايين ولايات، والذي يُزعم أن تعليم الفتيات «يعتبر محظورًا» وهدد بـ «نشر تسمم الفتيات. في جميع أنحاء إيران» إذا ظلت مدارس الفتيات مفتوحة.

ولم يعترف المسؤولون الإيرانيون بأي جماعة تُدعى فدايين ولايات، والتي تُترجم تقريبًا إلى الإنجليزية على أنها «محبون للوصاية».

فكر متطرف

ومع ذلك، فإن ذكر المعارض الإيراني محسن كاديفار للتهديد في المطبوعات يأتي لأنها لا تزال مؤثرة في السياسة الإيرانية وترتبط بصلات مع الطبقة الحاكمة الثيوقراطية. كانت هناك حالات سابقة لهذا على مدى العقود الماضية، كان آخرها في أفغانستان من عام 2009 حتى عام 2012. ثم كتبت منظمة الصحة العالمية عما يسمى «الأمراض النفسية الجماعية» التي تؤثر على مئات الفتيات في المدارس في جميع أنحاء البلاد.

كتبت منظمة الصحة العالمية في ذلك الوقت: «التقارير عن الروائح الكريهة التي سبقت ظهور الأعراض أعطت مصداقية لنظرية التسمم الجماعي».

خوف الأولياء

وتصاعدت أزمة التسمم المشتبه بها التي استهدفت تلميذات إيرانيات، حيث أقرت السلطات بأن أكثر من 50 مدرسة تعرضت للتسمم في موجة من الحالات المحتملة.

وزادت حالات التسمم من الخوف بين أولياء الأمور.

ولم يتضح بعد من المسؤول منذ بدء عمليات التسمم المزعومة في نوفمبر في مدينة قم. وتشير التقارير الآن إلى أن المدارس في 21 من محافظات إيران الثلاثين قد شهدت حالات مشتبه فيها.

وأثارت الهجمات مخاوف من تعرض فتيات أخريات للتسمم لمجرد ذهابهن للمدرسة.