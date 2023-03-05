280 قائدا حوثيا نهبوا 1.1 مليار ريال في 90 يوما

أظهرت كشوفات حصرية حصلت «دوت الخليج» عليها لأكبر عملية نهب مارسها الحوثيون خلال ثلاثة أشهر فقط، تشمل قوائم فسادهم وسرقتهم لأموال الشعب، في الوقت الذي سارع فيه الحوثيون للتغطية على سرقاتهم بإعلان قوائم فساد للمرة الأولى، وإحالتهم للقضاء لأسماء موظفين قدامى ومتحوثين جدد، وتصفية أشخاص مشكوك في ولائهم لهم ولإيران.

واشتمل الكشف على جرائم فساد فردية تابعة لجماعة الحوثيين بملايين الريالات من جهات وأشخاص ومواقع ومصالح خاصة للشعب اليمني. سرقات ضخمة

وبين كشف السرقات الحوثية خلال مدة ثلاثة أشهر فقط من نهاية العام الماضي 2022 أن حجم المبالغ المسروقة تصل إلى نحو 1.138.342.511.88 مليار ريال «سعودي»، شملت قطاعات حكومية ونفطية وصحية وتعليمية وعقارية، وبلغ عدد الأشخاص المشاركين والمنسقين في عملية السرقات 280 حوثيًا بين قيادات عليا ومشرفين، وقيادات الصف الثاني الحوثي وأمين الصندوق الحوثي.

صراعات القيادة

وأكد المصدر ارتفاع حدة الصراع الداخلي بين الجماعة الحوثية، خاصة في جانب التيار التابع لإيران، ومن المعلوم أن القيادي الحوثي علي العماد، رئيس لجنة الإشراف الرقابية وعضو المجلس السياسي، يغرق في جوانب فساد كبيرة، فمن مهام عمله اللجنة الرقابية التي تقوم بجمع معلومات وتجهيز ملفات الفساد ضد خصومهم السياسيين، وكذلك جمع ملفات فساد ضد التجار وأصحاب رؤس الأموال، من أجل ابتزازهم سياسيًا وإعلاميًا، وهناك تنظيم معين لعمل هذا الجهاز، بحيث لا يتم إحالة أي قضية فساد إلى الجهات المعنية إلا بترتيب معين، ولذا استغل العماد واستخدم صلاحياته لتصفية الخصوم على طريقته.

عمليات مكشوفة

وبين المصدر أن الكثير من عمليات الفساد الكبيرة والمنظمة تقوم بها قيادات حوثية مفضوحة، منها إيقاف المرتبات لمدة ثمان سنوات على الموظفين، في حين أن هناك أموالا تصرف من هذه الجهات الإيرادية على مصالح الحوثيين، وهو الأمر الذي استثار الكثير من الموظفين لصرف مرتباتهم المتأخرة، والذي جعل الحوثيين في مواجهة يومية لهذا الطلب والإصرار على الصرف.

لذا سارع الحوثيون لوضع خطة جديدة لمواجهة هذه المطالب من خلال إصدار قوائم لعدد من هولاء الموظفين والمشكوك في ولائهم وغير المرضي عنهم إلى القضاء بتهم الفساد، ليتم التصفية الشاملة، ووضع البعض أمام تهديدات وابتزاز وتلفيق قضايا لهم، تكتسب في الآخر أحكام قضائية حوثية ضدهم وتضعهم مفسدين، وكل ذلك لتبرأت أنفسهم.

فساد ميليشيا الحوثي الإرهابية

(1)

نهب وسرقة

471.439.100.534 ريالا يمنيًا

39.000.000 دولار أمريكي

من صندوق صيانة الطرق بأمانة العاصمة

المتورطون 16 قياديًا حوثيًا

(2)

اختلاس 229 مليون ونصف ريال يمني من قيادة الحوثيين

في هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بالعاصمة

المتورطون 39 مسؤولا حوثيًا

(3)

تزوير وثائق واختلاس

33 مليون ريال ريمني من وزارة الأوقاف

المتورطون 23 قياديًا حوثيًا

(4)

اختلاس واستيلاء على 4 ملايين ونصف مليون ريال

من هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط بذمار

المتورط أمين الصندوق الحوثي

(5)

اختلاس واستيلاء على 30 ألف دولار

من المؤسسة الاقتصادية اليمنية

المتورطون 6 قيادات حوثية

(6)

اختلاس واستيلاء

على 20 مليون دولار من وزارة التعليم الفني والتدريب المهني

المتورطون 7 قيادات حوثية

(7)

استيلاء على أراضي الدولة والإضرار بالمال العام

3.635.215.203 ريالات يمنية

من مكتب مصلحة الضرائب أمانة العاصة

المتورطون 9 قيادات حوثية

(8)

اختلاس واستيلاء

7.358.008 ريالات يمنية

من الأمانه العامة لرئاسة الجمهورية بأمانة العاصمة

المتورطون 6 قيادات حوثية

(9)

اختلاس

463.843.501 ريال يمني

من الشركة اليمنية لتكرير النفظ بأمانة العاصمة

المتورطون 29 مسؤولا حوثيًا (10)

الإضرار بالمال العام

211.034.386 ريالا يمنيًا

من مكتب مصلحة الضرائب بمحافظة ذمار

المتورطون 8 قيادات حوثية

(11)

استيلاء على أراضي الدولة

مساحتها 73624 مترًا مربعًا بمصلحة أراضى وعقارات الدولة فى الحديدة

المتورط تاجر حوثي

(12)

اختلاس وتسهيل استيلاء

على 419.899.343 ريالا يمنيًا من صندوق الرعاية الاجتماعية بصنعاء

المتورطون 57 قياديًا حوثيًا

(13)

الاستيلاء على 126.111.200 ريال يمني

من فرع شركة النفظ بمحافظة الحديدة

المتورطون 9 قيادات حوثية

(14)

اختلاس 67.614.8 ريالات يمنية

من فرع شركة النفط فى الحديدة

المتورطون 5 مسؤولين حوثيين

(15)

الإضرار بمصلحة الدولة

بالاستيلاء على أرض الجمعية السكنية لنقابة المهن التعليمية

على مساحة 22029.3 مترًا مربعًا من مصلحة أراضي وعقارات الدولة في الحديدة

المتورطون 6 قيادات حوثية

(16)

اختلاس 31.309.910 ريالات يمنية

من الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية بأمانة العاصمة

المتورطون عدد من القيادات الحوثية

(17)

اختلاس 29.243.051 ريالا يمنيًا

من الهيئة العامة للمصادر السمكية في البحر الأحمر بمحافظة الحديدة

المتورطون 4 قيادات حوثية (18)

اختلاس 3.543.498 ريالا يمنيًا

من فرع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في الحديدة

المتورط قيادي حوثي

(19)

اختلاس 2.534.475 ريالا يمنيًا

من فرع المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة الحديدة

المتورطون قياديون حوثيون

(20)

اختلاس 24.612.068 ريالا يمنيًا

من مصلحة الواجبات بمحافظة الحديدة

المتورطون 6 قيادات حوثية

(21)

اختلاس 5.745.453 ريالا يمنيًا

من مكتب الضرائب كبار المكلفين بمحافظة الحديدة

المتورطون أحد قادة الحوثي

(22)

اختلاس 31.888.431 ريالا يمنيًا

من مكتب الضرائب وفروعه بمركز محافظة الحديدة

المتورطون 15 شخصية حوثية

(23)

اعتداء على 1485 مترًا مربعًا من أرض مملوكة للدولة

من فرع الهيئة العامة لأراضي المساحة والتخطيط العمراني بالحديدة

المتورطون 6 قيادات حوثية

(24)

اعتداء على 1100 متر مربع من أرض مملوكة للدولة

من الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الأدوية بمحافظة الحديدة

المتورطون 4 قيادات حوثية

(25)

تسهيل الاستيلاء على 24.027.000 ريال يمني

من مكتب الأوقاف والإرشاد وفروعها بمحافظة الحديدة

المتورطون قياديان حوثيان