شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من صلاح بعد إكتساح قطار اليونايتد فى الآنفيلد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على التعليق عن فوز فريقه الساحق على اليونايتد بنتيجة 0/7،ضمن منافسات الجولة ال26 من منافسات الدوري الإنجليزي.

حيث أبدي صلاح عن سعادته الكبيرة بهذا الفوز الكبير، مشيرا إلى أن هذا اليوم هو الأفضل فى حياته الكروية دون أدني شك، خاصة أنه أصبح الهداف التاريخي لليفربول فى الدوري الإنجليزي، فى هذا العرض القوي أمام اليونايتد.

وأضاف "لا أظن أن اليونايتد سينسي هزيمته اليوم أمامنا، أنه فريق جيد ويسير بشكل رائع هذا الموسم، لكنه لم يكن موفقا هذه الليلة، وعاني بشكل كبير فى تلك المواجهة".

وواصل" أن اليونايتد تمني لو أن اللقاء أنتهي بعد الهدف الثالث الذي سجله جاكبو، ولكن كانت الفرصة له ولزملائه لإستعادة الثقة، قبل مواجهة ريال مدريد المصيرية، وإثبات من يكوم ليفربول ".

وأختتم:" أنه سعيد للغاية من اجل فيرمينيو، لا سيما أنه كان يريده أن يسجل قبل بدأ اللقاء بشكل عام، كذلك الأمر تمناه لجوتا، ولكن النجم البرازيلي فقط من تمكن فى مواجهة الليلة.



سجل صلاح التهديفي بالدوري الإنجليزي

ووصل صلاح إلى هدفه ال 129 مع ليفربول خلال جميع مشاركاته مع ليفربول بالدوري الإنجليزي، ليصبح بذلك الهداف التاريخي للريدز فى البيرميرليج، كأحد أول اللاعبين الأفارقة والعرب، الذي يتمكن من تحقيق هذا الرقم فى الدوري الإنجليزي.



ليفربول يدق أبواب المربع الذهبي

وبهذا الفوز الكبير وصل ليفربول زحفه حول إعتناق المربع الذهبي، للمرة الأولي له هذا الموسم، بعدما رفع الريدز رصيده من النقاط إلى النقطة 42 فى المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي، متجاوزا نيوكاسل صاحب ال 41 نقطة.