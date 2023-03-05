شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل البعض من محبي الكرة الأوربوية والعالمية في معرفة ماهو ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على مانشستر يونايتد بعد المباراة التي كانت اليوم الأحد الموافق الخامس من شهر مارس الجارى ضمن فعاليات الجولة السادسة والعشرين من البريميرليج.

فوز ليفربول على مانشستر يونايتد

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول قد حقق فوز كبير على حساب فريق مانشستر يونايتد بسبعة أهداف دون رد في المواجهة التي كان بطلها عدد كبير من النجوم كلًا من محمد صلاح وداروين نونيز وكودي جاكبو الذي كلًا منهم سجل هدفين وسجل النجم فيرمينو الهدف السابع لتنتهى المباراة بفوز ليفربول بسبعة أهداف دون رد.

ترتيب الدوري الإنجليزي

وبهذا الفوز يرتفع رصيد فريق ليفربول إلى النقطة رقم 42 في المركز الخامس، بينما يتجمد رصيد فريق مانشستر يونايتد عند النقطة رقم 49 في المركز الثالث وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بالكامل على النحو التالى:

1 - آرسنال، 63 نقطة.

2- مانشستر سيتي، 58 نقطة.

3- مانشستر يونايتد، 49 نقطة.

4- توتنهام، 45 نقطة.

5- ليفربول، 42 نقطة.

6- نيوكاسل، 41 نقطة.

7- فولهام، 39 نقطة.

8- برايتون، 38 نقطة.

9- برينتفورد، 35 نقطة.

10- تشيلسي، 34 نقطة.

11- أستون فيلا، 34 نقطة.

12- كريستال بالاس، 27 نقطة.

13- ولفرهامبتون، 27 نقطة.

14- نوتينجهام فورست، 26 نقطة.

15- ليستر سيتي، 24 نقطة.

16- وست هام يونايتد، 23 نقطة.

17- ليدز يونايتد، 22 نقطة.

18- إيفرتون، 22 نقطة.

19- ساوثهامبتون، 21 نقطة.

20- بورنموث، 21 نقطة