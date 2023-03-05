ليفربول يدك شباك مانشستر يونايتد بسبعة أهداف في الدوري الإنجليزي

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محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول فوز كبير على حساب فريق مانشستر يونايتد بسبعة أهداف دون رد في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لموسم 2022-2023 في المواجهة التي كانت اليوم الأحد الموافق 5 مارس.

ليفربول يدك شباك مانشستر يونايتد بسبعة أهداف

وكانت نتيجة الشوط الأول لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد قد أنتهت على واقع تقدم فريق ليفربول بهدف دون رد، ومنذ بداية المواجهة وحاول لاعبى فريق ليفربول ومانشستر يونايتد من اجل تسجيل الهدف الأول وهدف التقدم، وفي الدقيقة الـ43 سجل كودي جاكبو الهدف الأول لصالح فريق ليفربول بطريقة رائعة لينتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من المباراة دفع مدرب فريق مانشستر يونايتد بأكثر من لاعب من أجل تسجيل الهدف الأول وهدف العودة إلى المباراة، وفي الدقيقة الـ47 سجل داروين نونيز الهدف الثاني لصالح فريق ليفربول.

وفي الدقيقة الـ50 سجل كودي جاكبو الهدف الثاني له والثالث لصالح فريق ليفربول، وبعدها حاول لاعبى فريق مانشستر يونايتد لتسجيل الهدف الأول والعودة إلى المواجهة ولكن دون جديد.

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وفي الدقيقة الـ66 سجل محمد صلاح الهدف الرابع لصالح فريق ليفربول، وفي الدقيقة الـ76 سجل داروين نونيز الهدف الثاني له والهدف الخامس لصالح فريق ليفربول لينهار فريق مانشستر يونايتد.

وفي الدقيقة الـ83 سجل محمد صلاح الهدف الثاني له والسادس لصالح فريق ليفربول ويصبح أكثر تسجيًلا للريدز في الدوري الإنجليزي، وفي الدقيقة الـ88 سجل فيرمينو الهدف السابع لتنتهى المباراة بفوز كبير لليفربول بسبعة أهداف دون رد.