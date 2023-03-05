انت الان تتابع خبر السعودية ترفع أسعار النفط للأسواق العالمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت ذلك وكالة "بلومبرغ" اليوم الأحد، أن "أرامكو" السعودية المملوكة للدولة، رفعت سعر شحنات أبريل من نفطها إلى شمال غرب أوروبا بمقدار دولار واحد للبرميل.

وقالت للمشترين في البحر المتوسط، أن الأسعار المحددة بالنسبة لخام برنت ICE ارتفعت بمقدار 0.3 دولار.



هذا وتضع المملكة العربية السعودية جدول تسليم بناءً على طلبات المستهلكين في بداية كل شهر، ومع ذلك، تم تعديل سياسة التسعير بشكل كبير بسبب الوضع في أوكرانيا، والذي كان له تأثير على سوق النفط العالمية.