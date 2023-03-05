انت الان تتابع خبر الشمري يؤكد ضرورة تكثيف العمل الاستخباري لتأمين "الزيارة الشعبانية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الأحد، ضرورة تكثيف العمل الاستخباري لتأمين "الزيارة الشعبانية".

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أكد على تكثيف العمل الاستخباري الدقيق لتأمين زيارة النصف من شعبان المعظم ذكرى مولد الإمام المهدي المنتظر عليه السلام".

وتأتي تأكيدات الشمري بحسب البيان خلال اجتماع في مقر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لـ"بحث جهود مفارز الوكالة في المحافظات المجاورة لمحافظة كربلاء المقدسة التي بدأت باستقبال الجموع المليونية الحاشدة الزائرة من داخل البلاد وخارجها".

وشدد الشمري على "أهمية مواصلة الانتشار الى حين انتهاء مراسيم الزيارة والاهتمام بالجانب الاستخباري بشكل كبير من خلال التنسيق بين جميع التشكيلات المكلفة بهذا الواجب والالتزام به".