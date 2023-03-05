انت الان تتابع خبر في بغداد.. محتجون يحرقون اطارات احتجاجاً على "سانت ليغو" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اقدم محتجون في بغداد، اليوم الأحد، على حرق اطارات احتجاجاً على قانون "سانت ليغو" الذي يخص الانتخابات.