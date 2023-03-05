السيسي يؤكد دعم مصر لاستقرار العراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق، والاعتزاز بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأشار خلال استقبال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الثوابت الراسخة للسياسة المصرية فيما يتعلق بمساندة العراق وتقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعدة، لا سيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار. وأعرب عن حرص مصر على تفعيل وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، والإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين، وفقا لاحتياجات الشعب العراقي وبما يعزز التكامل بين الجانبين.

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