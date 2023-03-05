شكرا لقرائتكم خبر دمشق: أمريكا تواصل سرقة ثرواتنا من النفط والقمح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت سوريا أمس بشدة زيارة رئيس هيئة الأركان الأمريكية إلى قاعدة عسكرية أمريكية في شمال شرق سوريا، مؤكدة أنها انتهاك صارخ لسيادة وحرمة ووحدة أراضيها.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين قوله «قام رئيس هيئة الأركان الأمريكي بزيارة غير شرعية إلى قاعدة عسكرية أمريكية غير شرعية في الشمال الشرقي من سوريا، وتذرع المسؤول العسكري الأمريكي بأن سبب هذه الزيارة هو تقييم فاعلية الحرب ضد تنظيم داعش».

وأضاف المصدر «لقد سقطت هذه الادعاءات قبل أن تبدأ الإدارات الأمريكية بالترويج لها، فالمجتمع الدولي يعرف جيداً أن داعش هو وليد غير شرعي للاستخبارات الأمريكية، كما أن العمليات الإجرامية التي قامت ويقوم بها داعش لم تستهدف القوات الأمريكية وأدواتها، بل إن عملياتها الدموية تمت ضد المواطنين السوريين الأبرياء، حيث استشهد منهم ما يزيد على الستين شخصا خلال الأيام القليلة الماضية، وهم يقومون بمتابعة جني رزقهم على مرأى من القوات الأمريكية الغازية في المنطقة الشمالية الشرقية».

وأضاف المصدر «أما سرقة القوات الأمريكية للثروات السورية بما في ذلك النفط والقمح فهي مستمرة دون توقف، بما في ذلك قيام القوات الأمريكية خلال الأيام الماضية بسرقة ما يزيد على 150 صهريجا من النفط السوري».

وأوضح المصدر أن الدعم الذي تقدمه القوات الأمريكية لميليشيات إرهابية وانفصالية في المناطق التي تحتلها هو موقف أمريكي معلن هدفه إطالة الحرب الإرهابية على سوريا لأهداف لم تعد خافية على أحد».

وبين المصدر أنه لا يخفى على أحد الوضع الكارثي للإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الإدارة الأمريكية على سوريا»، مطالبا الإدارة الأمريكية بـ»التوقف فورا عن انتهاكاتها الممنهجة والمستمرة للقانون الدولي، ووقف دعمها لميليشيات مسلحة انفصالية».

وأضاف أن سوريا تتوجه مرة أخرى للدول التي تنشد الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم إلى إدانة هذه الانتهاكات الأمريكية ووقفها، مؤكدا أن هذه الممارسات الأمريكية لن تحرف سوريا عن نهجها في مكافحة الإرهاب والحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.

وتقيم الولايات المتحدة عددا من القواعد الأمريكية في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية ( قسد) الموالية للقوات الأمريكية.